Компания Google подписала соглашение с французскими издателями по поводу оплаты контента. Поисковик будет платить за демонстрацию фрагментов предварительного просмотра в разделе новостей.

Почему Google будет платить за новости французским изданиям

Американский технологический гигант был вынужден пойти на уступки в переговорах с издателями еще в прошлом году после вынесенного французским антимонопольным ведомством решения, которое обязывало Google платить местным изданиям и новостным агентствам в соответствии с принятой ЕС директивой об авторском праве в едином цифровом пространстве, сообщает AP.

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Что за директива и как все будет работать

Эта директива позволяет издателям требовать плату с онлайн-платформ, которые показывают фрагменты их новостей.

В четверг Google и группа французских издателей объявили о согласовании подходов, согласно которым технологический гигант будет платить издателям за размещение их контента в интернете. Принципы, согласованные между организацией Alliance de la pressse d'information générale (APIG), представляющей интересы французских издателей, и Google, включают такие критерии, как ежедневный объем публикаций, ежемесячный интернет-трафик и "вклад в политическую и общую информацию". Подробности о том, как будет рассчитываться вознаграждение в соответствии с критериями, не разглашаются.

На данный момент Google подписала индивидуальные соглашения только с несколькими французскими изданиями, в том числе с национальными ежедневными газетами Le Monde и Le Figaro.