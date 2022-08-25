"Прививка" от дезинформации: Google будет бороться с пропагандой об украинских беженцах

Дочерняя компания Google – Jigsaw на следующей неделе приступит к кампании, направленной на борьбу с дезинформацией об украинских беженцах. Кампания основывается на исследованиях психологов из двух британских университетов.

Кампания против дезинформации будет направлена на пользователей в Польше, Словакии, Чехии и других странах. Отмечается, что информационные материалы будут направлены на противодействие нарративам против беженцев, распространяемых российскими пропагандистами.

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Пока это будет работать как пилотный проект, однако он имеет все шансы распространиться на другие страны – об этом отмечают организаторы. Польшу избрали потому, что именно эта страна приняла больше всего украинских беженцев.

На каких исследованиях базируется кампания?

Психологи из Кембриджского и Бристольского университетов создали 90-секундные ролики, направленные на "прививку" людей от дезинформации. Ожидается, что такой метод поможет уменьшить восприимчивость людей к дезинформации путем информирования о том, как они могут быть дезинформированы.

Исследователи создали пять коротких видеороликов, которые, по их мнению, привили людям осознание пяти техник манипулирования:

эмоционально манипулятивная речь,

несвязность,

фальшивые дихотомии,

поиск козла отпущения,

переход к личности.

Авторы статьи пришли к выводу, что видео "улучшают распознавание техник манипулирования" и "увеличивают способность людей отличать надежное содержимое от ненадежного".