Кампания против дезинформации будет направлена на пользователей в Польше, Словакии, Чехии и других странах. Отмечается, что информационные материалы будут направлены на противодействие нарративам против беженцев, распространяемых российскими пропагандистами.
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Пока это будет работать как пилотный проект, однако он имеет все шансы распространиться на другие страны – об этом отмечают организаторы. Польшу избрали потому, что именно эта страна приняла больше всего украинских беженцев.
На каких исследованиях базируется кампания?
Психологи из Кембриджского и Бристольского университетов создали 90-секундные ролики, направленные на "прививку" людей от дезинформации. Ожидается, что такой метод поможет уменьшить восприимчивость людей к дезинформации путем информирования о том, как они могут быть дезинформированы.
Исследователи создали пять коротких видеороликов, которые, по их мнению, привили людям осознание пяти техник манипулирования:
- эмоционально манипулятивная речь,
- несвязность,
- фальшивые дихотомии,
- поиск козла отпущения,
- переход к личности.
Авторы статьи пришли к выводу, что видео "улучшают распознавание техник манипулирования" и "увеличивают способность людей отличать надежное содержимое от ненадежного".