Google блокирует аккаунты депутатов Госдумы: в чем дело
Источник:РБК-Украина
Компания Google начала безвозвратно удалять аккаунты российских депутатов из подсанкционного списка. Связанные с аккаунтами ютуб-каналы также заблокированы.
Одной из первых российских депутатов, столкнувшихся с удалением аккаунта Google стала Нина Останина. Она получила соответствующее сообщение об отключении аккаунта от администрации Google.
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Аккаунт Google отключен в соответствии с нашими правилами ограничения экспорта и применения санкций и не может быть восстановлен,
– говорится в сообщении Google.
В ситуации с Останиной ее ютуб-канал, связанный с аккаунтом, тоже заблокирован.
Известно, что подобные сообщения о блокировании аккаунта получили российские депутаты Михаил Матвеев, Мария Бутина и Евгений Федоров.Напомним, что США, Европейский союз, а также Великобритания и Япония после вторжения России в Украину ввели ряд санкций в отношении депутатов российского парламента, голосовавших за признание независимости так называемых ЛНР и ДНР.
В недавнем интервью "РБК-Украина" премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что партнеры нашего государства помогут конфисковать около 500 миллиардов долларов замороженных активов России и ее олигархов. Эти средства Украина использует в пользу государства.
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Какие активы российской элиты уже арестованы:
- Конфискована яхта российского олигарха Сулеймана Керимова на острове Фиджи. Ордер на арест судна стоимостью более 300 миллионов долларов выдал окружной суд США округа Колумбия.
- 3 мая Генеральное казначейство Франции внесло виллу Copab в Сен-Тропе олигарха Михаила Фридмана в список "замороженных" российских активов. Вилла могла приносить владельцам минимум от 180 до 440 тысяч евро в месяц.
- В частности, активы кипрских компаний Фридмана и его партнеров стоимостью почти 470 миллионов гривен на счетах в "Альфа-банке" оказались под арестом.
- Представители российской элиты пытаются обменять элитную недвижимость в Лондоне на жилье в Дубае. Таким образом, они планируют обойти финансовые ограничения, внедренные против них Западом.
- В Финляндии власти приняли решение о конфискации имущества российского олигарха Бориса Ротенберга. Общая стоимость конфискованного – 525 тысяч евро. Речь идет о двух спорткарах Ferrari и двух моторных лодках.