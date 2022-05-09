Google блокирует аккаунты депутатов Госдумы: в чем дело

Компания Google начала безвозвратно удалять аккаунты российских депутатов из подсанкционного списка. Связанные с аккаунтами ютуб-каналы также заблокированы.

Одной из первых российских депутатов, столкнувшихся с удалением аккаунта Google стала Нина Останина. Она получила соответствующее сообщение об отключении аккаунта от администрации Google.

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Аккаунт Google отключен в соответствии с нашими правилами ограничения экспорта и применения санкций и не может быть восстановлен,

– говорится в сообщении Google.

В ситуации с Останиной ее ютуб-канал, связанный с аккаунтом, тоже заблокирован.

Известно, что подобные сообщения о блокировании аккаунта получили российские депутаты Михаил Матвеев, Мария Бутина и Евгений Федоров.

Напомним, что США, Европейский союз, а также Великобритания и Япония после вторжения России в Украину ввели ряд санкций в отношении депутатов российского парламента, голосовавших за признание независимости так называемых ЛНР и ДНР.

В недавнем интервью "РБК-Украина" премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что партнеры нашего государства помогут конфисковать около 500 миллиардов долларов замороженных активов России и ее олигархов. Эти средства Украина использует в пользу государства.

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Какие активы российской элиты уже арестованы: