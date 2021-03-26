Google Ассистент запомнит все: компания работает над новой функцией "Память"
Google работает над новой функцией для Google Assistant под названием "Память". Она представляет из себя комбинацию список дел, приложения для заметок, списка чтения и доски для сбора данных в стиле Pinterest.
Источник:The Verge
Сейчас функция проходит стадию внутреннего тестирования в Google. Хотя у Google Assistant уже есть подобная возможность, она подходит лишь для хранения простых данных. Новые же возможности будут гораздо шире.
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Что будет хранить ассистент
"Память" может хранить огромное количество контента разных типов, включая:
- статьи,
- книги,
- контакты,
- события,
- авиабилеты,
- отели,
- изображение,
- фильмы,
- музыку,
- заметки,
- фотографии,
- места,
- плейлисты,
- продукты,
- рецепты,
- напоминание,
- рестораны,
- скриншоты,
- телешоу,
- видео,
- вебсайты.
Опция является гораздо более мощным инструментом, чем имеющиеся сегодня. Его идея состоит в том, чтобы предоставить пользователю единое пространство для хранения любых важных и не очень данных с возможностью их сортировки.
Интересной возможностью будет предоставление контекстной информации: для сохраненных рецептов функция покажет время приготовления, а к фильму добавится ссылка на трейлер. Для документов будут доступны карточки с быстрым предварительным просмотром. Для сохранения данных можно будет воспользоваться голосовой командой или специальным ярлыком.
Функция "Память" пока находится на стадии раннего тестирования и Google не готова объявить о каких-либо планах по ее публичному запуску.
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