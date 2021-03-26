Google работает над новой функцией для Google Assistant под названием "Память". Она представляет из себя комбинацию список дел, приложения для заметок, списка чтения и доски для сбора данных в стиле Pinterest.

Сейчас функция проходит стадию внутреннего тестирования в Google. Хотя у Google Assistant уже есть подобная возможность, она подходит лишь для хранения простых данных. Новые же возможности будут гораздо шире.

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Что будет хранить ассистент

"Память" может хранить огромное количество контента разных типов, включая:

статьи,

книги,

контакты,

события,

авиабилеты,

отели,

изображение,

фильмы,

музыку,

заметки,

фотографии,

места,

плейлисты,

продукты,

рецепты,

напоминание,

рестораны,

скриншоты,

телешоу,

видео,

вебсайты.

Опция является гораздо более мощным инструментом, чем имеющиеся сегодня. Его идея состоит в том, чтобы предоставить пользователю единое пространство для хранения любых важных и не очень данных с возможностью их сортировки.

Интересной возможностью будет предоставление контекстной информации: для сохраненных рецептов функция покажет время приготовления, а к фильму добавится ссылка на трейлер. Для документов будут доступны карточки с быстрым предварительным просмотром. Для сохранения данных можно будет воспользоваться голосовой командой или специальным ярлыком.

Функция "Память" пока находится на стадии раннего тестирования и Google не готова объявить о каких-либо планах по ее публичному запуску.