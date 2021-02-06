Голосового помощника Google Assistant можно использовать не только для поиска различной информации в интернете, но также для управления умным домом. По крайней мере так должно быть при нормальной работе ассистента. Однако сейчас пользователи столкнулись с внезапной ошибкой, которая нарушила функциональность сервиса.

Пользователи сообщают об ошибке в ответ на попытки отдать команду любому разумному гаджету через Google Assistant.

Интересно Google сделала поиск информативным, добавив "карточки сайтов": как это работает

Как проявляется проблема

Помощник отвечает, что указанный прибор еще не настроен, предлагая сделать это через приложение Google Home.



Ассистент выдает команды, что умная техника еще не настроена

Что именно не работает

Проблемы наблюдаются с умными лампочками и светильниками, розетками, роботами-пылесосами и другими. Впрочем, с некоторыми гаджетами все работает нормально. Ошибка возникает как при использовании смартфона, так и на колонках и смарт-дисплеях с поддержкой Google Assistant. При этом вручную управлять устройствами через приложение Google Home все еще можно.

В Google уже знают о проблеме и ищут способ ее решить.