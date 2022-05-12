На этой презентации подтвердилось много слухов. Например, о планшете и часах. Последние, кстати, недавно потеряли в ресторане, дав возможность впервые оценить их дизайн.

Интересно Первые Google Pixel Watch еще не вышли, а их уже потеряли в ресторане: что говорят о часах

Google Pixel Watch

В отличие от смартфонов Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro, которые никто не думал увидеть до сентября, Pixel Watch ждали именно на майской презентации.

Прежде всего, стоит отметить, что все слухи об их дизайне оказались правдой.

Устройство получит круглый экран и минималистичный дизайн.

Снаружи часы напоминают гальку – за счет куполообразного стекла, плавно переходящего в металлический корпус.



Смарт-часы Pixel Watch / Фото Google

Работать они будут под управлением операционной системы Wear OS 3.1 , разработанной специально для часов.

, разработанной специально для часов. В наборе возможностей заявлена поддержка LTE и NFC с возможностью бесконтактной оплаты покупок.

Pixel Watch выйдут осенью вместе с новыми смартфонами.

О цене компания пока ничего не говорит. Как и о более подробных характеристиках.



Google Pixel Watch / Фото Google

Первые впечатления уже есть

Ранее тестовый экземпляр часов потерял кто-то из сотрудников компании. Новинку, которую забыли в ресторане, нашли и уже опробовали. Учитывая, что дизайн на рендерах полностью совпадает с прототипом, можно сделать вывод, что впечатления, которыми поделился автор обзора, будут актуальны.

В частности, он подчеркнул, что это "самые удобные умные часы", которые он когда-либо носил, и что у него складывается впечатление, будто их на руке нет совсем.

Тогда же неизвестный с ником u/tagtech414 рассказал, что толщина часов – 14 миллиметров, масса – 36 граммов. Ширина ремешка составляет 20 миллиметров.

Его экземпляр находился в нерабочем состоянии, поэтому о программном обеспечении он сказать ничего не смог.

Отдельные детали интерфейса можно увидеть во время презентации.



Интерфейс Google Pixel Watch / Фото Google



Интерфейс Google Pixel Watch / Фото Google



Интерфейс Google Pixel Watch / Фото Google