На этой презентации подтвердилось много слухов. Например, о планшете и часах. Последние, кстати, недавно потеряли в ресторане, дав возможность впервые оценить их дизайн.
Интересно Первые Google Pixel Watch еще не вышли, а их уже потеряли в ресторане: что говорят о часах
Google Pixel Watch
В отличие от смартфонов Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro, которые никто не думал увидеть до сентября, Pixel Watch ждали именно на майской презентации.
- Прежде всего, стоит отметить, что все слухи об их дизайне оказались правдой.
- Устройство получит круглый экран и минималистичный дизайн.
- Снаружи часы напоминают гальку – за счет куполообразного стекла, плавно переходящего в металлический корпус.
Смарт-часы Pixel Watch / Фото Google
- Работать они будут под управлением операционной системы Wear OS 3.1, разработанной специально для часов.
- В наборе возможностей заявлена поддержка LTE и NFC с возможностью бесконтактной оплаты покупок.
- Pixel Watch выйдут осенью вместе с новыми смартфонами.
О цене компания пока ничего не говорит. Как и о более подробных характеристиках.
Google Pixel Watch / Фото Google
Первые впечатления уже есть
Ранее тестовый экземпляр часов потерял кто-то из сотрудников компании. Новинку, которую забыли в ресторане, нашли и уже опробовали. Учитывая, что дизайн на рендерах полностью совпадает с прототипом, можно сделать вывод, что впечатления, которыми поделился автор обзора, будут актуальны.
- В частности, он подчеркнул, что это "самые удобные умные часы", которые он когда-либо носил, и что у него складывается впечатление, будто их на руке нет совсем.
- Тогда же неизвестный с ником u/tagtech414 рассказал, что толщина часов – 14 миллиметров, масса – 36 граммов. Ширина ремешка составляет 20 миллиметров.
- Его экземпляр находился в нерабочем состоянии, поэтому о программном обеспечении он сказать ничего не смог.
- Отдельные детали интерфейса можно увидеть во время презентации.
Интерфейс Google Pixel Watch / Фото Google
Интерфейс Google Pixel Watch / Фото Google
Интерфейс Google Pixel Watch / Фото Google