Google заплатит самый большой в истории ЕС штраф: сколько и почему

Google проиграл свое последнее сражение с регуляторами Европейского Союза. 14 сентября Генеральный суд ЕС поддержал рекордный штраф для компании, решение о котором было вынесено еще в 2018 году.

Первоначально сумма штрафа составляла 4,34 миллиарда евро, однако после всех апелляций, которые подавала компания, цифра немного уменьшилась – до 4,125 миллиарда евро. Но даже после этого это все еще наибольший штраф в истории ЕС.

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Почему оштрафовали Google

Если подытожить все три обвинения, то огромный штраф компания получила из-за объединения Google Search и браузера Chrome с операционной системой Android. Проще говоря – Google является монополистом и ЕС не соглашается с тем, как компания лицензирует Android и связанные с ним приложения. Play Store и Google Play Services необходимы разработчикам для создания конкурентоспособных смартфонов, но получение их от Google требует подписания ряда контрактов, по мнению ЕС, подавляющих конкуренцию.

Google поставляет Chrome и Search в комплекте с Android. Компания требует от производителей подписать "Соглашение о распространении мобильных приложений" (MADA), в котором говорится, что производители, желающие включить один продукт Google, должны добавить сразу большую их коллекцию и сделать Google по умолчанию. Существуют даже требования о том, где должны быть размещены иконки и виджеты.

Вторым незаконным ограничением является "Соглашение о борьбе с фрагментацией", предусматривающее, что любой, кто создаст форк (ответвление) Android, даже как отдельный продукт или под другим брендом, будет мгновенно лишен лицензии на приложения Google для своей компании.

Третий вопрос касается соглашений Google о распределении доходов, которые дают производителям, придерживающимся всех этих правил, части доходов от поиска и рекламы Google, которые генерирует клиент.

Комиссия ЕС установила, что "целью всех этих ограничений была защита и укрепление доминирующего положения Google".

Компания уже постепенно развертывает соответствующие решения, чтобы изменить свой подход по всем трем вопросам. Это уже второй крупный проигрыш Google в судах ЕС. Компания также была оштрафована на 2,4 миллиарда евро за объединение магазинов Google с поиском и на 1,5 миллиарда евро за объединение поиска и рекламы. В общей сложности Google оштрафована в ЕС на 8,25 миллиарда евро.