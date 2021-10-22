В гонку процессоров вступает Oppo: компания начала разработку собственного чипа

Oppo, один из крупнейших мировых производителей смартфонов, объявил о планах по созданию собственного процессора. Рассказываем о возможных причинах такого решения и его преимуществах для компании.

Судя по всему, среди производителей потребительской электроники начался новый тренд: создавать собственные процессоры для своих устройств. Компании Qualcomm следует начинать волноваться.

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Что известно о процессорах от Oppo

Компания, которая сегодня является четвертой в мире по объему поставок смартфонов, запланировала выпуск процессоров на 2023-2024 годы. Именно тогда и стоит ожидать первые устройства с ними. Об этом рассказали источнику сразу два анонима, близкие к компании.

Сейчас производитель устанавливает на свои смартфоны чипы от Qualcomm и MediaTek, как и многие другие китайские производители смартфонов.

Никаких других деталей нет, поскольку сами чипы еще не изготовлены.

Для чего компании создают собственный чип

Этому способствует два фактора. Прежде всего это дефицит полупроводниковой продукции, вызванный пандемией, резким ростом спроса на электронику и несколькими авариями на предприятиях в 2020 году, которые в каждом случае приводили ко временной остановке производства чипов. Чтобы уменьшить зависимость от сторонних поставщиков, чью продукцию пока приходится ждать в длинной очереди, и необходим собственный процессор.

Еще одной причиной, которую можно назвать, является желание получить больший контроль над смартфонами. Сегодня производители большинства Android-устройств только могут мечтать о тех возможностях оптимизации и поддержки, которыми располагает Apple. Переход на собственную технологию позволит лучше оптимизировать смартфон, положительно повлияет на его мощности и быстродействие. Кроме того, производители смогут отправлять пользователям обновления и патчи безопасности не 1-3 года, как это происходит сегодня, а 5 и больше лет. На фоне намерений Европейского Союза обязать производителей поддерживать свои смартфоны дольше, чем это является сегодня, переход на собственные чипы может оказаться наилучшим решением.

Кто еще занялся созданием собственного процессора: