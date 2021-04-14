Як повідомлялось раніше, 11 квітня на складі міжнародного аеропорту Гонконгу сталась пожежа. Найбільше постраждав вантаж vivo, зокрема пристрої Y20.

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Наразі незрозуміло, чи загоряння почалося саме з вантажу компанії, чи вона просто стала однією з жертв займання, яке мало інше джерело.

Що кажуть у vivo

Виробник теж наголошує, що причини займання поки невідомі. Наразі триває розслідування. Компанія надає великого значення цьому питанню і створила спеціальну робочу групу для допомоги розслідуванню.

Технічні експерти прибули на місце інциденту, щоб співпрацювати та надати всю необхідну інформацію.

Також у vivo наголосили, що компанія дотримується виробничої концепції "якість понад усе" і строго дотримується стандартів якості в процесі виробництва смартфонів.

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Y20, продукт, який постраждав в цьому інциденті, отримав всі сертифікати безпеки для електронних продуктів перед виходом на ринок:

сертифікація безпеки готового продукту,

сертифікація безпеки готового продукту при транспортуванні в повітрі і по воді,

сертифікація акумуляторних батарей.

"Зі старту продажів в кінці серпня 2020 року смартфони серії Y20 були відвантажені в кількості більше 25 мільйонів одиниць в 45 країн і регіонів світу, в тому числі близько 5 мільйонів одиниць, перевезених через аеропорт Гонконгу. За цей час не відбулося жодного інциденту, викликаного якістю продукції або пов'язаного з безпекою", – додали в українському представництві vivo.

Рішення про заборону перевезення смартфонів однією з авіакомпаній є короткостроковим. наразі виробник шукає альтернативні варіанти транспортування (морські перевезення, наземні перевезення, чартерні рейси тощо).