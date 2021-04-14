Как сообщалось ранее, 11 апреля на складе международного аэропорта Гонконга произошел пожар. Больше всего пострадал груз vivo, в том числе устройства Y20.

Интересно Единственный в своем роде: OnePlus выпустила уникальный смартфон

Пока неясно, возгорание началось именно с груза компании, или она просто стала одной из жертв возгорания, у которого был другой источник.

Что говорят в vivo

Производитель тоже отмечает, что причины возгорания пока неизвестны. Сейчас идет расследование. Компания придает большое значение этому вопросу и создала специальную рабочую группу для помощи расследованию.

Технические эксперты прибыли на место инцидента, чтобы сотрудничать и предоставить всю необходимую информацию.

Также в vivo отметили, что компания придерживается производственной концепции "качество превыше всего" и строго придерживается стандартов качества в процессе производства смартфонов.

Интересно Xiaomi Mi 11 Ultra оказался очень хрупким: смартфон легко гнется и ломается

Y20, продукт, который пострадал в этом инциденте, получил все сертификаты безопасности для электронных продуктов перед выходом на рынок:

сертификация безопасности готового продукта,

сертификация безопасности готового продукта при транспортировке в воздухе и по воде,

сертификация аккумуляторных батарей.

"Со старта продаж в конце августа 2020 года смартфоны серии Y20 были отгружены в количестве более 25 миллионов единиц в 45 стран и регионов мира, в том числе около 5 миллионов единиц, перевезенных через аэропорт Гонконга. За это время не произошло ни одного инцидента, вызванного качеством продукции или связанного с безопасностью", – добавили в украинском представительстве vivo.

Решение о запрете перевозки смартфонов одной из авиакомпаний краткосрочное. Сейчас производитель ищет альтернативные варианты транспортировки (морские перевозки, наземные перевозки, чартерные рейсы и тому подобное).