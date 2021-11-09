Что известно о последнем правителе Ацтекской империи
Последним правителем Ацтекской империи был Куаутемок, что в переводе с языка науатль означает "Орел, который спускается". Он возглавил страну после гибели от рук испанцев в 1520 году императора Монтесумы II, а затем и его наследника Куитлауака, который заразился завезенной конкистадорами оспой.
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Куаутемок возглавлял оборону Теночтитлана, однако в августе 1521 года был схвачен во время неудачного побега. В начале 1525 года Кортес обвинил бывшего правителя в заговоре и приказал повесить.
Находка ученых
Несколько лет назад ученые повторно открыли один из немногих сохранившихся доиспанских мезоамериканских головных уборов сохранившейся из перьев, который находился в музейной коллекции как головной убор Куаутемока.
Предполагалось, что головной убор Куаутемока изготовили в XVI веке. Его отличал миниатюрный размер – диаметр всего артефакта около 28 сантиметров, а полости, где должна была быть голова – лишь 8,5 сантиметра.
Антрополог Леонардо Лопес Лухан из Национального института антропологии и истории совместно с учеными из Мексики и Франции исследовал головной убор Куаутемока, который сейчас выставлен в Национальном музее антропологии. По их мнению, артефакт, сделанный преимущественно из перьев, вообще было невозможно носить на голове.
То, что считалось головным убором Куаутемока / Фото mexiconewsdaily
Два образца, взятые из головного убора, были отправлены в лабораторию города Познань для проведения радиоуглеродного анализа. Ученым удалось определить, что предмет был изготовлен между 1626 и 1810 годами, то есть как минимум через сто лет после казни правителя ацтеков.
Этот артефакт попал в музейную коллекцию благодаря Ежену Бобану – французскому торговцу произведениями искусства, который работал личным антикваром мексиканского императора Максимилиана І. Лопес отметил, что через руки этого человека прошло много музейных экспонатов, часть которых оказалась подделкой.