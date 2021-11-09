Что известно о последнем правителе Ацтекской империи

Последним правителем Ацтекской империи был Куаутемок, что в переводе с языка науатль означает "Орел, который спускается". Он возглавил страну после гибели от рук испанцев в 1520 году императора Монтесумы II, а затем и его наследника Куитлауака, который заразился завезенной конкистадорами оспой.

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Куаутемок возглавлял оборону Теночтитлана, однако в августе 1521 года был схвачен во время неудачного побега. В начале 1525 года Кортес обвинил бывшего правителя в заговоре и приказал повесить.

Находка ученых

Несколько лет назад ученые повторно открыли один из немногих сохранившихся доиспанских мезоамериканских головных уборов сохранившейся из перьев, который находился в музейной коллекции как головной убор Куаутемока.

Кроме него, в мире известно лишь семь подобных предметов, большая часть из которых хранится в европейских музеях, в том числе известная корона из перьев, принадлежавшая Монтесуми II.

Предполагалось, что головной убор Куаутемока изготовили в XVI веке. Его отличал миниатюрный размер – диаметр всего артефакта около 28 сантиметров, а полости, где должна была быть голова – лишь 8,5 сантиметра.

Антрополог Леонардо Лопес Лухан из Национального института антропологии и истории совместно с учеными из Мексики и Франции исследовал головной убор Куаутемока, который сейчас выставлен в Национальном музее антропологии. По их мнению, артефакт, сделанный преимущественно из перьев, вообще было невозможно носить на голове.



То, что считалось головным убором Куаутемока / Фото mexiconewsdaily

Два образца, взятые из головного убора, были отправлены в лабораторию города Познань для проведения радиоуглеродного анализа. Ученым удалось определить, что предмет был изготовлен между 1626 и 1810 годами, то есть как минимум через сто лет после казни правителя ацтеков.

Этот артефакт попал в музейную коллекцию благодаря Ежену Бобану – французскому торговцу произведениями искусства, который работал личным антикваром мексиканского императора Максимилиана І. Лопес отметил, что через руки этого человека прошло много музейных экспонатов, часть которых оказалась подделкой.

Ученые отметили, что исследованный артефакт все равно остается редким и красивым произведением. По их мнению, его могли изготовить где-то в Южной Америке, например, в Амазонии или Андском регионе. Вероятно, это часть скипетра, который держали в руках.