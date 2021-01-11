Оригинальный фильм "Звездные войны", который позже стал известен под названием "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда", выпустили в 1977 году. Голографическая трансляция принцессы Леи с дроида R2-D2 вдохновила ученого Тейлора Скотта и он взялся создавать такую же технологию в реальности.

Основанная господином Скоттом компания IKIN из Сан-Диего находится на пороге достижения цели. Во время выставки CES IKIN встретится с потенциальными инвесторами и обсудит разработанный аксессуар для смартфона, который обещает превратить контент на устройстве в трехмерные голограммы и к тому же будет доступным по цене, пишет USA Today.

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Новая технология – уже реальность

На протяжении многих лет люди считали голографическую коммуникацию своего рода идеализированным волшебным будущим, а на самом деле это 2021 год,

– заявил Тейлор Скотт.

Аксессуары IKIN создают трехмерные голограммы, которые можно просматривать при дневном свете со смартфонов Android или iOS с помощью специальной запатентованной линзы из химического полимера – первый патент изобретателя касался именно полимеров.

IKIN сама будет создавать голографический контент. Компания уже разработала игры и технические демонстрации. Впрочем, ожидается, что и разработчики мобильных приложений в будущем будут осваивать эту технологию.

Для запуска голограмм нужно будет купить аксессуар, разработанный под размеры конкретного смартфона. С его помощью, например, можно будет просмотреть фотогалерею смартфона так, словно человек "смотрит картинную галерею". А при выборе подходящих изображений они будут выводиться в 3D: их можно будет вращать и увеличивать.

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Подобное взаимодействие можно приспособить и к играм. В этом случае пальцы будут выступать контроллером. А видеоконференции и встречи смогут иметь реальную глубину.

В нашей технологии много применений кроме игр. Многоэкранная функциональность, взаимодействие с социальными сетями – мы действительно собираемся использовать всю эту экосистему,

– говорит технический директор Джо Уорд.

Когда ждать

IKIN планирует выпустить первые аксессуары уже в этом году. Продукт, торговая марка которого называется RYZ, опирается на искусственный интеллект, который подстраивается под каждого пользователя, и среду, в которой используется. Расположение голограммы будет подстраиваться под положение глаз и головы пользователя.

Компания уже разрабатывает устройства, способные выводить более крупные голограммы. Как говорят разработчики, это огромный скачок, который приведет нас к воплощению футуристической идеи из "Звездных войн", о которой мы мечтали годами.

IKIN привлекла более 13 миллионов долларов инвестиций и ищет стратегического партнера, чтобы привлечь еще как минимум 10 миллионов долларов.