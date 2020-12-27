Недавно на Kickstarter был представлен голографический дисплей Looking Glass, что позволяет видеть трехмерные изображения без использования специальных 3D-очков. Похоже, что популярность гаджета превзошла все ожидания создателей, ведь им удалось заработать больше чем в 40 раз от запланированной суммы.

Устройство профинансировали более 7 тысяч человек, что заплатили почти 2 100 000 долларов. Стоит отметить, что первичной целью разработчиков было собрать хотя бы 50 тысяч долларов, сообщает 24 канал. Таким образом, заработанная сумма уже превысила ожидаемую более чем на 4000%. При этом до окончания краудфандинговой программы еще целых 20 дней.

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Особенности гаджетов

Looking Glass Portrait по сути является небольшой фоторамкой с 8-дюймовым дисплеем, способным отображать трехмерные изображения без использования дополнительного оборудования. По словам разработчиков, создать такую ​​картинку можно с помощью практически любого современного смартфона.

Голографический дисплей Looking Glass Portrait, видео:

Цена

Для первых покупателей на платформе Kikstarter цена гаджета стартует от 249 долларов (≈7 067 гривен). В розницу устройство поступит по цене 350 долларов (≈9 934 гривны), а в комплекте с 3D-камерой цена устройства составляет 1499 долларов (≈42 000 гривен).