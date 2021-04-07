На прошлой неделе голландский суд приговорил 27-летнего жителя города Арнем к 27 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 10 000 евро за взлом 13 762 учетных записей в местных интернет-магазинах. Его имя не разглашается.

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В чем он виноват

Мужчина был признан виновным в покупке 3 700 000 учетных данных и использовании автоматизированных инструментов для подбора этих логинов и паролей.

После получения доступа он использовал финансовые данные, связанные с этими учетными записями, для покупки предметов роскоши, которые затем отправлял на свой домашний адрес.

Журналисты отмечают, что вынесенный приговор является одним из самых суровых за преступления, связанные с захватом учетных записей, за всю историю Нидерландов. Названия магазинов, которые пострадали, не называются.

Судья приговорил преступника к 27 месяцам тюремного заключения, хотя сторона обвинения настаивала на 30 месяцах.