В 2021 году США осуществили 51 космический запуск. Из них 31 полет – это Falcon 9 компании SpaceX. А еще в 2021 году Falcon 9 совершил 100 посадок. Вероятно, там решили не останавливаться на достигнутом, и уже 6 января состоялся первый в 2022 году космический запуск.

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Первый запуск 2022 года: смотрите видео

Первый запуск 2022 года

6 января 2022 года состоялся запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. Очередной раз надежная ракета отправила в космос спутники Starlink. Всего их было 49 штук.

Первая ступень с индексом B1062 успешно осуществила посадку на плавучий космодром A Shortfall of Gravitas (ASOG), который ввели в эксплуатацию в 2021 году. Ранее B1062 дважды запускала на орбиту спутники GPS, но самым известным был третий полет – тогда степень была использована для запуска космического корабля Dragon C207 Resilience в миссии Inspiration4.

Год в SpaceX должен быть напряженным. Сообщается, что только в январе планируется осуществить еще около четырех пусков. Всего же ожидается, что компания планирует осуществить три пилотируемые миссии и около 5 – 6 пусков Falcon Heavy. Всего, вероятно, SpaceX совершит около 40 запусков в 2022 году.