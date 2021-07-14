Вид осьминогов, который удалось заснять называется "стеклянным осьминогом": он действительно в основном прозрачный, за исключением прямоугольных глаз и части нервной и пищеварительных систем. Из-за этого у животного сюрреалистичный внешний вид, не имеющий аналогов в животном мире.

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Что известно о стеклянных осьминогах и чем они интересны

Vitreledonella richardi (официальное название существ) живут на глубине от 1,0 до 0,2 километра, поэтому изучать их крайне сложно: глубже 100 метров аквалангистам исключительно тяжело работать. Обычно столь глубоководных созданий изучают по их останкам в желудках хищников, выловленных тралами, а непосредственные наблюдения их в природе – редкая удача.

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У этого вида осьминогов практически прямоугольные глаза, мантия размером около 11 сантиметров, а общая длина тела – чуть меньше полуметра для взрослых особей. Третье левое щупальце самцы используют для оплодотворения. К сожалению, об образе жизни вида до сих пор известно мало.

Глубоководного стеклянного осьминога сняли на камеру: смотрите видео

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Почему осьминог почти полностью прозрачный

Наиболее вероятной причиной прозрачности у многих морских видов ученые считают маскировку: чем меньше четко выраженных и видных частей тела, тем сложнее их обнаружить хищникам. В случае со стеклянным осьминогом маскировка помогает ему защититься не только от хищников, но и от детального изучения учеными.