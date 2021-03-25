Ученые из Университета штата Аризона в своей статье выложили новое обоснование гипотезы о катастрофе из далекого прошлого Земли, в ходе которой появилась Луна. Предполагается, что в Землю врезалась плотная, но меньшего размера планета Тейа. Кусок Земли или Тейи, отколовшийся при столкновении, стал Луной, а остатки Тейи разлетелись по космосу или погрузились глубоко внутрь Земли.

Теория об ударном возникновении Луны не нова, как и идея о появлении внутри нашей планеты больших областей с низкой скоростью сдвига – двух гигантских аномалий внутри мантии на поверхности внешнего ядра Земли. Но это только гипотезы, для которых пока нет прямых доказательств.

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Свежее исследование возвращает актуальность гипотезе

Ученые из Университета штата Аризона уверены, что их новые расчеты существенно прибавили веса гипотезе об инопланетном происхождении аномалий в мантии Земли.

Плотность гипотетической планеты Тейи существенно превышала плотность древней Земли, поэтому ее богатые железом большие фрагменты постепенно погрузились в ядро ​​нашей планеты. Один такой фрагмент может быть расположен под Африкой, а другой – под Тихим океаном.

Возможное размещение фрагментов другой планеты на Земле / Фото The African LLSVP

Исследователи изучают сейсмическое поведение этих аномалий и констатируют их отличие от поведения других земных пород. Согласно новым моделированиям поведения аномалий, они укладывается в теорию о столкновении с Землей меньшей планеты, но большей на 6% по плотности.

Стоит отметить, что статья об исследовании готовится к публикации в Geophysical Research Letters, но еще не прошла рецензирование.

Кроме моделирования мантии, результаты расчетов также согласуются с предыдущими исследованиями, которые предполагают, что определенные химические соединения, обнаруженные в аномалиях в земной мантии (в больших областях с низкой скоростью сдвига), не моложе от времени гипотетического столкновения с Тейей 4,5 миллиардов лет назад . В аномалиях может храниться материал Тейи, который намного старше самого столкновения.