Кстати, в компании добавляют, даже если кандидат не на все 100% соответствует требованиям, все же стоит попробовать свои силы и отправить резюме.

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Открывая офис инжиниринга Glovo стремится наращивать свое присутствие в Киеве именно в сфере разработки.

Кого ищут

Идеальный кандидат для Glovo будет отвечать следующим требованиям:

Опыт в управлении крупномасштабными распределенными системами, большими командами разработки;

Опыт в работе с международными командами;

Опыт работы руководителем разработки в изменчивой, сфокусированной на продукте и гибкой среде;

Понимание того, на что влияют изменения в команде разработки и как лучше этим управлять;

Хороший разговорный и письменный английский.

В этой роли вы станете первым членом украинского офиса разработки, и будете помогать нам быстро развивать команду в Киеве, в партнерстве с киевской руководящей командой,

– говорится в описании вакансии.

Такой сотрудник будет отчитываться непосредственно перед CTO компании, и одним из его основных заданий станет наем разработчиков, которые смогут работать над платформами и продуктами Glovo.