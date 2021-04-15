Кстати, в компании добавляют, даже если кандидат не на все 100% соответствует требованиям, все же стоит попробовать свои силы и отправить резюме.
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Открывая офис инжиниринга Glovo стремится наращивать свое присутствие в Киеве именно в сфере разработки.
Кого ищут
Идеальный кандидат для Glovo будет отвечать следующим требованиям:
- Опыт в управлении крупномасштабными распределенными системами, большими командами разработки;
- Опыт в работе с международными командами;
- Опыт работы руководителем разработки в изменчивой, сфокусированной на продукте и гибкой среде;
- Понимание того, на что влияют изменения в команде разработки и как лучше этим управлять;
- Хороший разговорный и письменный английский.
В этой роли вы станете первым членом украинского офиса разработки, и будете помогать нам быстро развивать команду в Киеве, в партнерстве с киевской руководящей командой,
– говорится в описании вакансии.
Такой сотрудник будет отчитываться непосредственно перед CTO компании, и одним из его основных заданий станет наем разработчиков, которые смогут работать над платформами и продуктами Glovo.