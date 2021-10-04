Цукерберг опустился на 6 место в списке миллиардеров.
Кстати Акции IT-компаний США падают: час простоя обходится экономике мира в 160 миллионов долларов
Падение акций
В результате сбоя акции ведущих IT-компаний мира упали.
- Twitter – на 6,4%;
- Facebook – на 5,7%;
- Amazon – на 2,8%;
- Apple – на 2,8%.
- Alphabet – на 2,5%;
- Netflix – на 2,3%;
Глобальный сбой соцсетей: что известно
Вечером 4 октября ведущие соцсети Facebook и Instagram перестали работать. Проблемы возникли и в работе мессенджера WhatsApp. Пользователи не могут зайти ни в мобильные приложения, ни на вебсайты.
На официальной странице Facebook уже извинились. Проблемы выясняют. Однако, кроме того, сбои появились в ряде других платформ: Netflix, Steam, PlayStation, Twitter, Google, Amazon и TikTok.
По сообщению СМИ, глобальный сбой могла вызвать ошибка в конфигурации, а также вероятный саботаж со стороны сотрудников Facebook.