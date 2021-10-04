Цукерберг опустился на 6 место в списке миллиардеров.

Кстати Акции IT-компаний США падают: час простоя обходится экономике мира в 160 миллионов долларов

Падение акций

В результате сбоя акции ведущих IT-компаний мира упали.

Twitter – на 6,4%;

Facebook – на 5,7%;

Amazon – на 2,8%;

Apple – на 2,8%.

Alphabet – на 2,5%;

Netflix – на 2,3%;

Глобальный сбой соцсетей: что известно

Вечером 4 октября ведущие соцсети Facebook и Instagram перестали работать. Проблемы возникли и в работе мессенджера WhatsApp. Пользователи не могут зайти ни в мобильные приложения, ни на вебсайты.

На официальной странице Facebook уже извинились. Проблемы выясняют. Однако, кроме того, сбои появились в ряде других платформ: Netflix, Steam, PlayStation, Twitter, Google, Amazon и TikTok.

По сообщению СМИ, глобальный сбой могла вызвать ошибка в конфигурации, а также вероятный саботаж со стороны сотрудников Facebook.