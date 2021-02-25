В работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел сбой. Сервис не работает на территории Соединенных Штатов и других стран, однако на работу сети жалуются пользователи из Украины.

По данным ресурса Downdetector о полном прекращении работы сервисов сообщили 37% пользователей, 34% отмечают проблемы со входом в свой аккаунт, а 28% сообщают о проблемах с новостной лентой.

Интересно Facebook договорилась с Австралией: соцсеть инвестирует миллиард в новостную индустрию

Проблемы с Massenger

С сообщениями в Facebook еще большие проблемы. О полном прекращении работы приложения сообщили 57% пользователей, у 31% проблемы с подключением, а 10% пользователей отмечают проблемы с входом.

Сбой в Instagram

Что касается Instagram, то здесь уже 61% пользователей отчитались о полном отсутствии доступа к сервису, у 20% пользователей – проблемы с входом в Instagram с веб-сайта, а 17% отмечают проблемы с доступом к соцсети.

Когда решат проблемы

Пока никакой информации о времени решения неисправностей нет. Неточной также является география распространения проблем с доступом к соцсетям от Facebook. Как только соцсети возобновят свою надлежащую работу мы сообщим.