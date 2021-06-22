Ученые обнаружили последовательность в глобальных катаклизмах: они следуют определенному циклу

Геологи из Нью-Йоркского университета обнаружили, что геологическая активность Земли подчиняется циклу. Они не знают, что его вызывает.

Исследование опубликовали в Geoscience Frontiers. Оказалось, что геологическая активность Земли подчиняется циклам продолжительностью в 27,5 миллиона лет.

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Катаклизмы и цикличность

За последние 260 миллионов лет возникли и вымерли динозавры, Пангея разделилась на континенты и острова, которые мы видим сегодня, а люди быстро и необратимо изменили мир, в котором мы живем.

Новое исследование древних геологических событий показывает, что на планете наблюдается медленный, но устойчивый рост геологической активности примерно каждые 27,5 миллиона лет. В этих промежутках времени группировалось по восемь и более событий, которые меняли мир.

Многие ученые считают, что геологические события случайны во времени. Среди таких событий морские и неморские вымирания, крупные океанические бескислородные явления, континентальные паводковые извержения, колебания уровня моря, глобальные импульсы внутриплитного магматизма, а также изменения морского дна и реорганизация плит,

– заявили исследователи, проведя новый анализ возраста 89 хорошо изученных геологических событий за последние 260 миллионов лет.

Геологи давно изучают потенциальный цикл геологических событий. Еще в 1920-х и 1930-х годах ученые предположили, что геологическая летопись имеет цикл в 30 миллионов лет. Однако до сих пор неизвестна причина такой активности.

Ученые лишь предполагают, что эти циклические импульсы тектонической активности и изменения климата могут быть результатом геофизических процессов, связанных с динамикой тектоники плит и мантийных шлейфов, или могут определяться астрономическими циклами, связанными с движением Земли в Солнечной системе и Галактике.

К счастью для нас, исследовательская группа отмечает, что к следующему пику осталось еще 20 миллионов лет.