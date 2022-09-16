Ученые хотят снова заморозить полюса Земли, однако не всем нравится их план: что не так

Группа ученых хочет попытаться заморозить ледниковые шапки, стремительно тающие на полюсах Земли. Однако план, предлагаемый ими, вызывает много споров среди экспертов.

Для этого плана надеются задействовать 125 массивных военных самолетов, которые выпустят множество микроскопических аэрозольных химикатов над Северным и Южным полюсами. Подобную идею предлагали и раньше, в частности Билл Гейтс, однако тогда речь шла о распылении мела. Оба плана были подвергнуты критике отдельными учеными.

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Что предлагают сделать

Согласно плану микроскопические частицы диоксида серы будут выпущены на высоте 13 километров и заблокируют часть солнечного света, защищая полярные регионы от солнечной жары. Согласно данным исследователя Йельского университета Уэйка Смита, чуть более 13 тонн частиц, выпущенных в нужное время года, могут охладить полярные регионы на 3,6 градуса по Фаренгейту.

Таким образом, хотя бы часть исчезнувших за последние годы ледников могут восстановиться. Это повлечет за собой уменьшение уровня моря, возвращение прежних ареалов обитания местных животных и другое.

Критика

Критики встретили такой план солнечной геоинженерии крайне отрицательно. Они называют это "ужасающей идеей" и говорят, что затенение солнца может иметь непредсказуемые последствия, в том числе негативное влияние на сельскохозяйственные системы.

Эксперты вспоминают прошлогодний эксперимент, который пытались провести гарвардские исследователи в Швеции. Они предлагали проверить идею с помощью метеорологических аэростатов для сбора предварительных данных над северной частью страны. Однако местные жители сочли эксперимент слишком противоречивым и заставили отказаться от этой идеи.

Но полярные регионы, в отличие от северной Швеции, являются крайне малонаселенными, утверждает Смит.

Если бы уравнение риска и выгоды оправдало себя где-нибудь, то это было бы на полюсах. Любой умышленный поворот глобального термостата представлял бы всеобщий интерес для всего человечества,

– говорит ученый.

Как бы там ни было, но подобные идеи звучат все чаще. В условиях, когда страны не могут добиться реального уменьшения выбросов углерода, ученые вынуждены искать другие пути для охлаждения планеты и сдерживания глобального потепления.