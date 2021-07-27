Ученые уверены, что этот глобальный катаклизм уничтожил на планете целый сезон, оборвав зиму в южном полушарии. Кроме того, инцидент прекратил работу марсохода Opportunity, запущенного NASA.

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Пылевое одеяло

Сотрудник британского Открытого университета Пол Стритер говорит, что это была идеальная возможность выяснить, как глобальные пылевые бури влияют на атмосферу марсианских полюсов, окруженных мощными потоками ветра зимой.

Вместе с коллегами по университету он провел анализ данных с аппаратов на орбите Марса и климатической модели планеты, чтобы понять масштабы влияния бури на марсианскую атмосферу. Как выяснилось, катаклизм по-разному повлиял на северное и южное полушария планеты.

Шторм переместил большую часть пылевой массы на южный полюс, уничтожив холодный вихрь и вызвав во всем полушарии приход ранней весны. Это выглядело так, будто "одеяло" накрыло планету и вызвало согревающий эффект. А в северном полушарии влияние бури было не таким сильным – здесь смена сезонов прошла, как и ожидалось.

Результаты исследования Стритер объявил на виртуальном заседании Королевского астрономического общества в Великобритании. Он отметил, что марсианские пылевые бури, подобные буре 2018 года, останутся предметом пристального внимания, а их анализ позволит лучше понять историю климата планеты.