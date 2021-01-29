Китайский производитель Xiaomi объявил дату международного анонса нового фирменного флагмана Xiaomi Mi 11. Журналисты уже начали получать приглашения на презентацию.

Источник: TechRadar

Как свидетельствуют приглашения, Xiaomi Mi 11 представят для международного рынка на том же мероприятии, что и MIUI 12.5. Презентация фирменной оболочки состоится 8 февраля 2021 года.

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Интересно, что вместе с запуском Xiaomi Mi 11 за пределами Китая может также состояться анонс продвинутой версии – Xiaomi Mi 11 Pro.

Что интересного в Xiaomi Mi 11

Напомним, новый флагманский смартфон Xiaomi официально представила в Китае в конце 2020 года. В продажу он поступил 2 января и стал суперхитом – всего за 5 минут 1 января куплено 350 тысяч аппаратов.

Xiaomi Mi 11 получил экран AMOLED с диагональю 6,81 дюйма. Дисплей поддерживает частоту обновления изображения 120 Гц и частоту опроса сенсорного слоя 480 Гц.

Сердцем устройства стал процессор Snapdragon 888. Основная камера здесь 108-мегапиксельная с оптической стабилизацией, дополнительно установлены датчики изображения разрешением 13 и 5 Мп. Новинка работает под управлением MIUI 12 на базе Android 11.