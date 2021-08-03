Типичный и наиболее распространенный "житель" Главного пояса астероидов – это каменный астероид. Преимущественно это хондриты S-типа и C-типа. Еще дальше располагаются астероиды D-типа, которые образовались дальше, чем большинство тел Главного пояса. Их характерная особенность – красный цвет. Но недавно в Главном поясе были обнаружены два объекта, которые были значительно краснее D-тела. Это может свидетельствовать о том, что образовались они на краю Солнечной системы.

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Распространение определенных типов астероидов / Фото Phys.org

Детали исследования

Экстра-красные космические тела в основном представлены так называемыми транснептуновыми объектами. Такие объекты, как понятно из названия, расположены за орбитой Нептуна на огромном расстоянии от Земли.

Объекты с таким спектром обнаружили и в Главном поясе. Характерно, что оба астероиды известны людям еще с XIX века:

203 Pompeja – большой астероид Главного пояса. Диаметр космического тела составляет около 116 километров. Открыт в 1879 году и назван в честь города Помпеи, в 79 году нашей эры был разрушен в результате извержения вулкана Везувий.

269 ​​Justitia – довольно крупный астероид Главного пояса. Диаметр космического тела составляет около 55 километров. Открыт в 1887 году и назван в честь юстиции, богини правосудия.

Астрономы проводили спектроскопические наблюдения объектов, когда обнаружили, что эти два астероида имеют цвет, краснее, чем тела D-типа. Красный цвет обусловлено органическими веществами, которые покрывают космические объекты.

Ученые считают, что оба космических тела сформировались за пределами современной орбиты Нептуна.

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Откуда эти два астероида взялись?

Опираясь на свои знания, ученые предположили, что объекты попали на свои нынешние орбиты на раннем этапе формирования Солнечной системы.

Вероятнее всего, такая судьба постигла их из-за движения планет-гигантов и перемещения их на сегодняшние стабильные орбиты. Как считается, эти перемещения "выбили" множество объектов с их тогдашних орбит:

Одни были выброшены в сторону облака Оорта, а, возможно, и за пределы Солнечной системы.

Другие, наоборот, "подвинули" в сторону центра. Это, например, вызвало Позднюю тяжелую бомбардировку, последствия которой мы можем увидеть, взглянув на Луну.

Поэтому, вероятно, что именно гравитационные процессы, вызванные перемещением планет-гигантов, привели к тому, что два красных астероида переместились из дальнего края Солнечной системы в Главный пояс астероидов.