Используя новую комбинацию молекул-излучателей, японские ученые решили главную проблему дисплеев с органическими светодиодами. Они добились такой же высокой производительности источника синего света, что и у красного и зеленого.

Органические светодиоды известны яркими цветами, контрастностью и возможностью создания на их основе гибких экранов. В отличие от технологии ЖК дисплеи OLED не требуют подсветки и могут включаться и выключаться независимо. Однако к недостаткам органических светодиодов относится низкая эффективность и стабильность синего светодиода, пишет EurekAlert.

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Как все работает

Несмотря на то, что диоды синего свечения, основанные на процессе флуоресценции, часто применяются в коммерческих дисплеях, у них низкая максимальная производительность. Так называемые флуоресцентные излучатели могут достигать идеальной квантовой эффективности в 100%, но обычно имеют более короткий срок службы и требуют дорогих металлов: иридия или платины.

В качестве альтернативы ученые разрабатывают молекулы, излучающие свет на основе процесса термически активированной замедленной флуоресценции (TADF), которая может достигать высокой эффективности без атомов металлов. Однако такой подход часто дает свечение в более широком диапазоне цветов. В таком случае требуется применение фильтров, которые расходуют лишнюю энергию.

Решение проблемы

Исследователи из Университета Кюсю придумали, как обойти эту проблему. Они создали уникальный излучатель на основе TADF с чисто синим свечением, и сделали так, чтобы молекулы, которые превращают электричество в свет, не разрушались в процессе использования светодиода в течение длительного времени.

Метод, названный учеными гиперфлуоресценцией, позволил добиться большего срока службы при высокой яркости по сравнению с другими OLED с аналогичной чистотой свечения.

В ходе эксперимента ученые добились двукратного увеличения срока службы при высокой яркости и установили, что новый светодиод может работать при 50% яркости в течение 10 000 часов. Этого все еще слишком мало для практического применения, но изобретатели надеются, что их подход ждет большое будущее.