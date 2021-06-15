По данным Luma Energy LLC – крупнейшего поставщика электричества в регионе, в четверг на портал компании Mi Luma была совершена DDoS-атака неизвестными злоумышленниками, примерно то же произошло и с мобильным приложением.
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Таким образом, потребители энергии не могли попасть в свои аккаунты и даже сообщить об отсутствии электричества. По словам главы Luma, атака была обнаружена в четверг, 10 июня, за несколько часов до пожара на электроподстанции.
Масштабы хакерской атаки
В результате инцидента без электричества осталось 900 000 жителей, десятки тысяч не получают энергию до сих пор. А из-за кибератак у людей не было возможности сообщить о проблеме управляющей компании.
Сейчас пожар и кибератаку не связывают. Расследованием инцидентов занимается отделение ФБР в Сан-Хуане. Атака стала последней в цепи преступлений, от которых пострадали критически важные элементы инфраструктуры США и территорий-сателлитов вроде Пуэрто-Рико.
Обострение хакерской угрозы
- Недавно Министерство юстиции США присвоило расследованиям кибератак хакеров-вымогателей тот же приоритет, что и делам, связанным с террористической деятельностью.
- Власти США усилили давление на компании и зарубежных противников, требуя от них противодействия киберпреступникам. Белый дом рассматривает все варианты для борьбы с хакерами, в том числе и военный ответ.
- Американским спецслужбам удалось вернуть большую часть выкупа, который Colonial Pipeline заплатила хакерам в начале мая в обмен на разблокировку сетей компании. ФБР отследило электронный кошелек, куда была переведена криптовалюта.
- Недавно компания Mcdonald's заявила, что хакеры похитили отдельные данные из ее систем на рынках США, Южной Кореи и Тайваня. В то же время в Mcdonald's заявили, что хакеры не требовали выкупа у компании, и соответственно никаких выплат хакерам не проводилось.