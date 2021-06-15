По данным Luma Energy LLC – крупнейшего поставщика электричества в регионе, в четверг на портал компании Mi Luma была совершена DDoS-атака неизвестными злоумышленниками, примерно то же произошло и с мобильным приложением.

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Таким образом, потребители энергии не могли попасть в свои аккаунты и даже сообщить об отсутствии электричества. По словам главы Luma, атака была обнаружена в четверг, 10 июня, за несколько часов до пожара на электроподстанции.

Масштабы хакерской атаки

В результате инцидента без электричества осталось 900 000 жителей, десятки тысяч не получают энергию до сих пор. А из-за кибератак у людей не было возможности сообщить о проблеме управляющей компании.

Стоит отметить, что с энергетикой в Пуэрто-Рико и без того не все в порядке – отдельные регионы практически ежедневно испытывают перебои, поэтому атака существенно усугубила ситуацию.

Сейчас пожар и кибератаку не связывают. Расследованием инцидентов занимается отделение ФБР в Сан-Хуане. Атака стала последней в цепи преступлений, от которых пострадали критически важные элементы инфраструктуры США и территорий-сателлитов вроде Пуэрто-Рико.

Обострение хакерской угрозы