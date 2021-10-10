В Главном поясе астероидов обнаружили комету

Между орбитами Марса и Юпитера находится Главный пояс астероидов. В нем насчитывается до 1,7 миллиона тел размерами более 1 километра. Совокупная масса пояса составляет около 4% массы Луны. Казалось, откуда в поясе астероидов возьмут кометы. Но их находят, и недавно сообщили о новом открытии.

Так называемых комет главного пояса находят не так много. Их отличает кометная активность, – то есть сублимация льда, образования комы и хвоста – и расположение в Главном поясе астероидов. Астрономы не уверены в природе этих объектов, ведь теоретически все ледяные космические тела не могут долго существовать на таком маленьком расстоянии от Солнца. Кстати, некоторые кометы возвращают себе статус астероидов – оказывается, что кометная активность вызвана ударом других космических тел.

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Новая комета главного пояса

Объект 2005 QN173 считался астероидом, пока у него не появился хвост, как у кометы. Это обнаружили в 2021 году благодаря регулярному обзору неба ATLAS, который призван обнаруживать опасные для Земли космические тела.

Ученые сразу назвали причину образования хвоста – сублимация льда. То есть, перед учеными была именно комета с орбитой внутри главного пояса астероидов. Она заняла почетное место среди примерно 20 похожих объектов.

Размер 2005 QN173 составляет около 3,2 километра, а хвост растянулся на длину около 720 тысяч километров. Кроме воды в пространство извергается пыль и другие мелкие частицы тела кометы.

Пока ученые могут лишь предполагать, как кометы главного пояса "прожили" так долго настолько близко к Солнцу. Исследования говорят, что они зародились именно в Поясе, а не прибыли из внешних регионов Солнечной системы.

Некоторые ученые считают, что, вероятно, лед залегает очень глубоко под поверхностью такой кометы, что не дает ему нагреться. Но из-за столкновения с метеороидами или астероидами он вырывается наружу, образуя хвост и кому.