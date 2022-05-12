Главное управление разведки рассказало, как "Роскосмос" обходит международные санкции

Украинская разведка внимательно следит за оккупантами. На этот раз те рассказали, как российскому космическому агентству удается обходить санкции.

Сообщается, что российская государственная корпорация активизирует свои расчеты через "Газпромбанк". Ему пока везло – на сегодняшний день этот российский государственный банк мало пострадал от международных санкций.

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Что известно

Определенные ограничения к нему были анонсированы только 8 мая, но они будут касаться персонально руководителей учреждения. "Роскосмос" и другие российские монополисты, прогнозируют в ГУР, будут наращивать объем международных платежей, используя его ресурсы.

В общем, чтобы снизить влияние международных санкций "Роскосмос" разослал в подчиненные структуры документ "Об организации расчетов в условиях санкций". Он предусматривает следующие мероприятия:

Ограничение проведения расчетов в иностранной валюте и перевод расчетов по заключенным контрактам в рубли;

Минимизация объемов иностранной валюты на счетах банков, в отношении которых введены санкции;

Открытие счетов в дочерних учреждениях иностранных банков или российских учреждениях, не подпадающих под санкции;

Отработка инструкции по порядку инвестирования свободных денежных средств корпорации "Роскосмос".

Несмотря на это, космическое агентство, которым сегодня руководит Дмитрий Рогозин, пострадало от санкций. К примеру, Россия осталась от европейского оборудования , которое планировали установить на аппараты в рамках миссий на Луну. Теперь "Луна-26" и "Луна-27", вероятно, будут перенесены. По крайней мере, на это уже намекал Рогозин в одном из своих многочисленных интервью пропагандистским СМИ.

, 8 мая Соединенные Штаты анонсировали новый пакет санкций против России, в который вошли ограничения против руководителей "Газпромбанка". Именно из-за этой установки большинство Европы покупает российский газ. Санкции не включают в себя полный блок деятельности, запрет операций с банком или замораживание его активов. Как уточнили в Белом доме, это "сигнал о том, что "Газпромбанк" не является надежным убежищем". Кроме того, новые санкции направлены на отрезание некоторых контролируемых Кремлем СМИ от американских рекламодателей и технологий, запрет России использовать такие услуги как менеджмент или корпоративные консультации и бухгалтерский учет, а также новый экспортный контроль против промышленного сектора РФ.