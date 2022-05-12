Сообщается, что российская государственная корпорация активизирует свои расчеты через "Газпромбанк". Ему пока везло – на сегодняшний день этот российский государственный банк мало пострадал от международных санкций.

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Что известно

Определенные ограничения к нему были анонсированы только 8 мая, но они будут касаться персонально руководителей учреждения. "Роскосмос" и другие российские монополисты, прогнозируют в ГУР, будут наращивать объем международных платежей, используя его ресурсы.

В общем, чтобы снизить влияние международных санкций "Роскосмос" разослал в подчиненные структуры документ "Об организации расчетов в условиях санкций". Он предусматривает следующие мероприятия:

Ограничение проведения расчетов в иностранной валюте и перевод расчетов по заключенным контрактам в рубли;

Минимизация объемов иностранной валюты на счетах банков, в отношении которых введены санкции;

Открытие счетов в дочерних учреждениях иностранных банков или российских учреждениях, не подпадающих под санкции;

Отработка инструкции по порядку инвестирования свободных денежных средств корпорации "Роскосмос".

Несмотря на это, космическое агентство, которым сегодня руководит Дмитрий Рогозин, пострадало от санкций. К примеру, Россия осталась от европейского оборудования , которое планировали установить на аппараты в рамках миссий на Луну. Теперь "Луна-26" и "Луна-27", вероятно, будут перенесены. По крайней мере, на это уже намекал Рогозин в одном из своих многочисленных интервью пропагандистским СМИ.

Напомним , 8 мая Соединенные Штаты анонсировали новый пакет санкций против России, в который вошли ограничения против руководителей "Газпромбанка". Именно из-за этой установки большинство Европы покупает российский газ. Санкции не включают в себя полный блок деятельности, запрет операций с банком или замораживание его активов. Как уточнили в Белом доме, это "сигнал о том, что "Газпромбанк" не является надежным убежищем". Кроме того, новые санкции направлены на отрезание некоторых контролируемых Кремлем СМИ от американских рекламодателей и технологий, запрет России использовать такие услуги как менеджмент или корпоративные консультации и бухгалтерский учет, а также новый экспортный контроль против промышленного сектора РФ.