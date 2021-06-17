В переходе на электромобили нет смысла без отказа от угольной энергетики, – глава Volkswagen

Генеральный директор Volkswagen Герберт Диесс заявил о разочаровании результатами встречи глав стран "Большой семерки". Он рассчитывал на конкретный план действий по отказу от выработки электроэнергии за счет тепловых электростанций, использующих уголь. Электромобили, считает Диесс, имеют смысл только в случае их зарядки от источников возобновляемой энергии.

Концерн Volkswagen претендует на статус лидера в темпах перехода на электротягу. К концу десятилетия компания собирается выпустить не менее 70 моделей электромобилей.

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Что происходит вокруг саммита G7

Лидеры стран-участниц саммита G7 выразили свою поддержку идеи скорейшего отказа от теплоэлектростанций, использующих уголь. Несмотря на это они не выработали единого графика полного отказа от эксплуатации таких электростанций. Было лишь сказано, что процесс завершится где-то в следующем десятилетии.

Активная электрификация транспорта значительно увеличит потребность в мощностях. Поэтому ускорять отказ от использования электростанций без достаточного количества более экологичных альтернатив лидеры государств явно не спешат.

Этого недостаточно, G7! Разочаровывающий результат. Мы должны отказаться от угля раньше!

– комментирует результаты саммита Герберт Диесс в своем Twitter.

По его словам, заряжать электромобили электричеством, что изготавливается угольными электростанциями – это нонсенс. Распространение таких авто имеет смысл только при переходе на возобновляемые источники электроэнергии.

Ранее глава концерна уже выступал с критикой в адрес немецкой власти, которая не спешит отказываться от использования угольных теплоэлектростанций.