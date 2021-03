Співзасновник і генеральний директор Twitter, мільярдер Джек Дорсі продав свій перший твіт. На аукціоні Valuables за публікацію заплатили майже 3 мільйони доларів.

Свій знаменитий перший твіт "just setting up my twttr" ("просто налаштовую свій твіттр") Джек Дорсі опублікував 21 березня 2006 року.

За твіт заплатили неймовірну суму

Генеральний директор малайзійського стартапу Bridge Oracle Сіна Еставі купив твіт, як невзаємозамінний токен (NFT) за 2,9 мільйона доларів. Це унікальний актив, дані про який зберігаються на блокчейні Ethereum.

Глава Twitter раніше повідомляв, що усі вторговані гроші передасть благодійній організації GiveDirectly.

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

Довідка. На Valuables зазначено, "ви купуєте цифровий сертифікат твіту, унікальний, тому що він був підписаний і перевірений автором". Іншими словами, ви купуєте автограф. Разом з тим, за Дорсі та компанією Twitter зберігається право на видалення твіту.