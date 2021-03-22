Глава Twitter продав свій перший твіт за мільйони доларів
Співзасновник і генеральний директор Twitter, мільярдер Джек Дорсі продав свій перший твіт. На аукціоні Valuables за публікацію заплатили майже 3 мільйони доларів.
Источник:аукціон Valuables
Свій знаменитий перший твіт "just setting up my twttr" ("просто налаштовую свій твіттр") Джек Дорсі опублікував 21 березня 2006 року.
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За твіт заплатили неймовірну суму
Генеральний директор малайзійського стартапу Bridge Oracle Сіна Еставі купив твіт, як невзаємозамінний токен (NFT) за 2,9 мільйона доларів. Це унікальний актив, дані про який зберігаються на блокчейні Ethereum.
Глава Twitter раніше повідомляв, що усі вторговані гроші передасть благодійній організації GiveDirectly.
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