Глава Twitter продал свой первый твит за миллионы долларов
Соучредитель и генеральный директор Twitter, миллиардер Джек Дорси продал свой первый твит. На аукционе Valuables за публикацию заплатили почти 3 миллиона долларов.
Источник:аукцион Valuables
Свой знаменитый первый твит "just setting up my twttr" ("просто настраиваю свой твиттр") Джек Дорси опубликовал 21 марта 2006 года.
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За твит заплатили невероятную сумму
Генеральный директор малайзийского стартапа Bridge Oracle Сен Эстави купил твит, как невзаимозаменяемый токен (NFT) за 2,9 миллиона долларов. Это уникальный актив, данные о котором хранятся на блокчейне Ethereum.
Глава Twitter ранее сообщал, что все вырученные деньги передаст благотворительной организации GiveDirectly.
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