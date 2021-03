Соучредитель и генеральный директор Twitter, миллиардер Джек Дорси продал свой первый твит. На аукционе Valuables за публикацию заплатили почти 3 миллиона долларов.

Свой знаменитый первый твит "just setting up my twttr" ("просто настраиваю свой твиттр") Джек Дорси опубликовал 21 марта 2006 года.

За твит заплатили невероятную сумму

Генеральный директор малайзийского стартапа Bridge Oracle Сен Эстави купил твит, как невзаимозаменяемый токен (NFT) за 2,9 миллиона долларов. Это уникальный актив, данные о котором хранятся на блокчейне Ethereum.

Глава Twitter ранее сообщал, что все вырученные деньги передаст благотворительной организации GiveDirectly.

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

Справка. На Valuables указано, "вы покупаете цифровой сертификат твита, уникальный, потому что он был подписан и проверен автором". Другими словами, вы покупаете автограф. Вместе с тем, за Дорси и компанией Twitter сохраняется право на удаление твита.