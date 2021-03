Соучредитель и генеральный директор Twitter, миллиардер Джек Дорси, выставил на аукцион свой самый твит. Он хочет продать его как невзаимозаменяемый токен (NFT) – уникальный актив, данные о котором хранятся на блокчейне Ethereum.

Свой знаменитый первый твит "just setting up my twttr" ("просто настраиваю свой твиттр") Дорси опубликовал в сервисе микроблогов 21 марта 2006 года. Несмотря на то, что он был доступен всем на протяжении почти 15 лет, Дорси теперь пытается продать его как NFT через платформу Valuables.

Аукцион

Хотя твит был выставлен на продажу еще в декабре прошлого года, об аукционе начали писать только сейчас, после того как Дорси сообщил об этом в Twitter. Само же сообщение содержало лишь ссылку на аукцион.

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

Аукцион вызвал большой интерес. Ставки продолжают расти. От технологического предпринимателя Джастина Сана поступило предложение о 2 миллионах долларов. Однако уже через несколько часов ставка достигла 2,5 миллиона долларов.

Как указано в FAQ на Valuables, "вы покупаете цифровой сертификат твита, уникальный, потому что он был подписанный и проверенный автором". Другими словами, вы покупаете автограф. Вместе с тем, за Дорси и компанией Twitter сохраняется право на удаление твита.