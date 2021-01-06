Прошлый год стал для SpaceX самым успешным в 18-летней истории компании. Несмотря на пандемию она установила рекорд по количеству запусков — 26, среди которых не было неудачных. Для президента SpaceX Гвен Шотвелл 2020 год также стал выдающимся.

Шотвелл присоединилась к команде SpaceX в далеком 2002 году и сперва ее обязанностями были продажа запусков малой ракеты Falcon 1, сообщает 24 канал. Но за несколько лет она смогла заслужить доверие Илона Маска, основателя SpaceX, и возглавила компанию.

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В своем интервью Arstechnica президент SpaceX рассказала, что успехи 2020 года базировались на 15-летнем сотрудничестве компании с агентством NASA, с которым Шотвелл заключила первый контракт еще в 2006 году.

Кстати, Гвен Шотвелл до сих пор отвечает за сотрудничество с коммерческими клиентами и теперь, когда технологии SpaceX доказали свою надежность, она раскрыла секрет успеха SpaceX.

Очевидно, люди начинают доверять организациям и людям, которые делают то, что обещают. Например, мы сказали, что достигнем орбиты на Falcon 1, и мы это сделали. Мы сказали, что достигнем орбиты на Falcon 9, и мы это сделали. Мы сказали, что достигнем МКС, и мы тоже это сделали. Так что заключать сделки становится намного проще,

– сказала президент SpaceX.

Шотвелл уже начала продавать еще недостроенный корабль Starship частным клиентам. В марте 2020 компания опубликовала "инструкцию по грузам" для пользователей этой большой ракеты. Однако подчеркнула, что продает транспортную услугу, а не космический корабль. Компания оставляет за собой право сама выбрать, будет ли это Falcon или Starship, в зависимости от того, что выгоднее и лучше для клиента.

Поэтому если со Starship возникнут технические трудности, компания всегда сможет доставить груз на более проверенных ракетах. Однако глава SpaceX отметила, что инженеры компании уже исключили большую часть рисков в процессе испытаний прототипа Starship.

На вопрос, достигнет ли Starship орбиты в 2021 году, Шотвелл ответила: "Я голосую за".

Программа Starship – кульминация 18-летних усилий SpaceX. Компания строит этот огромный космический корабль с беспрецедентной в индустрии скоростью, и планирует еще больше ускориться в 2021 году.

Мы делаем это не для того, чтобы опорочить конкурентов, но несомненно рады, что мы являемся примером того, что индустрия и компании способны на большее. Мы работаем для того, чтобы предоставить объективные доказательства и правду о том, что в этой области можно добиться большего, и что эта отрасль заслуживает большего,

– подытожила Шотвелл.