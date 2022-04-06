В интервью китайской государственной сети СМИ CGTN Рогозин заявил, что роль России в Международной космической станции "жизненно важна". Только российский космический корабль "Союз" может перевозить американских, европейских, канадских, японских астронавтов и их гостей".

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Союз незаменим, потому что у Америки нет никаких космических кораблей,

– добавил он.

Дело в том, что заявление Рогозина, мягко говоря, не соответствует действительности. Очередной странный комментарий от главы "Роскосмоса", который, очевидно, осознает, лживость своего заявления. Фактически, в октябре сам Рогозин предположил, что вскоре российские космонавты могут отправиться на космическом корабле SpaceX Crew Dragon к МКС.

"На наш взгляд, SpaceX уже накопила достаточно опыта, чтобы мы могли отправить наших космонавтов на Crew Dragon", – сказал тогда Рогозин через переводчика.

В частности именно поэтому последнее непонятное заявление Рогозина вызвало недоумение в космическом сообществе. Особой ироничности недавнему комментарию Рогозина добавляет тот факт, что астронавты из Европы, США и Японии уже отправлялись на борт Crew Dragon к МКС, и Канада является единственным исключением в этом списке.

Американский космический корабль

Конечно, Crew Dragon, не был разработан напрямую силами NASA, но SpaceX-американская компания, которая построила космический корабль благодаря значительному финансированию американского космического ведомства в рамках своей программы коммерческих экипажей.

Другими словами, Crew Dragon является кульминацией многолетнего тесного сотрудничества между NASA и SpaceX после того, как в NASA решили, что дешевле и лучше будет не разрабатывать корабль самостоятельно с нуля, а профинансировать частную космическую компанию с большим опытом и сотрудничать с ней дальше в рамках совместного проекта. Как показала практика, ставка на такую стратегию прекрасно сыграла и NASA вместе с SpaceX используют Crew Dragon для доставки астронавтов на МКС крайне успешно.

Интересный факт! SpaceX имеет в своем активе четыре космических корабля Crew Dragon, которые в дальнейшем будут использоваться в совместных миссиях с NASA и собственных коммерческих полетах. Кроме того, сейчас SpaceX работает над своим флагманским космическим кораблем Starship, который сможет существенно изменить ситуацию в космической отрасли уже в ближайшем будущем.

Будущее Международной космической станции по мнению Рогозина

Российский дипломат также заявил, что МКС обречена без России после того, как в феврале его спросили об угрозах в сторону США, относительно сброса МКС с орбиты.

Россия помогает международной космической станции избежать космического мусора и поддерживать коррекцию орбиты. МКС находится на низкой околоземной орбите. Россия помогает доставлять топливо на станцию. Это основной вклад "Роскомоса" в частности",

– сказал Рогозин.

Именно поэтому, по мнению главы российского космического ведомства, "работать с МКС без участия России невозможно, как и работать без Америки".

Другие заявления главы"Роскосмоса"

В интервью Рогозин также сказал, что Россия была бы заинтересована в сотрудничестве с Китаем по запуску марсохода после того, как Европейское космическое агентство объявило, что больше не планирует запускать свой марсоход ExoMars в этом году, поскольку оно планировало сделать это с помощью ракеты "Протон". российского производства.

В конструкции ExoMars основным элементом является посадочный модуль. Исследовательский марсоход не является основным элементом. Я думаю, что мы можем реализовать эту миссию с другим партнером, например, с Китаем или кем-то еще,

– заявил он в интервью.

Как и ожидалось, Рогозин осудил международное сообщество за введение "незаконных" санкций против его космической программы, в очередной раз изобразив Россию жертвой.

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Нетрудно сделать вывод, что Рогозин действует недобросовестно. Остается только надеяться, что его комментарии не отражают реальной позиции "Роскосмоса" в целом.

Интересной остается реакция Китая. Две страны уже демонстрировали готовность к совместной работе и уже сотрудничают в рамках проекта лунной базы. Как отмечает издание Futurism, учитывая жестокую войну, которую Россия продолжает в Украине и дальнейшие последствия в международных отношениях, Китай, возможно, дважды подумает, прежде чем принять предложение Рогозина.