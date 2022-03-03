Глава Роскосмоса назвал Илона Маска "мурлом" из-за его помощь Украине

Пока Путин со своими "денацификаторами" пытается лишить украинцев связи и интернета, Илон Маск поставляет нам оборудование Starlink. Дмитрий Рогозин, глава Роскосмоса, выразил свое недовольство.

Чиновник оккупантов, который уже поспешил присоединиться к Всероссийскому безумию вокруг буквы Z, сменив название своего канала на "РОГОZИН", опубликовал ролик с фрагментом его интервью пропагандистскому каналу RT. В нем он дает свою "профессиональную оценку" действиям Илона Маска. 24 канал посмотрел видео.

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Маск, Рогозин и Starlink

Приводим расшифровку монолога Рогозина:

"Фирма Spacex, компания Starlink – это раздача интернета – сказки нам рассказывали ранее о том, что Маск это делает для того, чтобы шесть процентов Земли, которые не покрыты наземными оптиковолоконными кабелями, покрыть космическим интернетом. Но вот началось столкновение России и Запада, когда Россия реализует свои высшие национальные интересы на территории Украины, которая сегодня использовалась западом фактически в виде плацдарма для нападения на нас и наших граждан. И тут же объявился господин Маск со своим абонентским принадлежностями, компания Starlink, которая ранее декларировалась как сугубо гражданская."

Вот это мурло, понимаете [...], которое открылось, о котором я говорил, между прочим. Но наши маскофилы говорили: "Боже мой, что говорит Рогозин? Недопустимые вещи. Это прекрасный, это светоч нашей мировой космонавтики". Этот светоч вот вам, пожалуйста, принял сторону.

"В принципе, это нормально. У меня к нему даже претензий нет, это очевидно. Это Запад, которому мы никогда не должны доверять, потому что он всегда хронически испытывал ненависть – я имею в виду политическую элиту – ненависть к нашей стране. Это веками было и всегда это скрывается. Смотрите, как сейчас они наперегонки пытаются нагадить в наших отношениях. Кто потом будет расчищать все эти завалы? Это очень опасно-то, что сейчас происходит.