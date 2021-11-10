Глава Ford назвал три причины успеха Tesla и призвал уважать конкурента

На закрытом совещании директоров компании Джим Фарли заявил, что Ford больше не может игнорировать успехи Tesla и ее стратегию завоевания рынка. По словам Фарли, Tesla делает лучшие электромобили в мире, и к этому следует относиться уважительно.

Гендиректор Ford назвал три причины успеха Tesla, которые сделали ее лидером отрасли современного автотранспорта, и призвал совет директоров учесть их в работе собственного концерна.

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Если бы Ford была компанией за триллион долларов, наши акции стоили бы около 250 долларов за штуку. Подумайте о ценности, которую создает Tesla сейчас. У них есть ресурсы, умные люди, Model 3 – бестселлер среди автомобилей в Европе. Не только среди электрических. Среди всех. Она была бестселлером на авторынке Европы. Большинство года – и в Калифорнии. Если мы собираемся добиться успеха, нам нельзя больше игнорировать этого конкурента,

– отметил Фарли.

Не то чтобы Ford в прошлом полностью игнорировал рынок электромобилей. Пример тому – прошлогодний Mustang Mach-E, но, видимо, отныне компания вступит в соревнование с большим энтузиазмом.

Три причины успеха Tesla

Фарли указал на три причины успеха Tesla в ускорении электрификации автомобилей.

Первая причина – модель прямой продажи.

Вторая причина – опыт компании в создании электрической силовой установки. По мнению главы Ford никто в мире не делает этого лучше Tesla.

Третья причина – простота процессов производства электромобилей, которая позволяет компании развиваться быстро и без лишних затрат. Сама продукция Tesla сильно отличается от отрасли ДВС, а сложность минимальна по сравнению с другими производителями комплексного оборудования.

Конкуренты таки начали обращать внимание на успехи Tesla

Tesla продает свои электрокары напрямую без участия региональных дилеров. Все, что нужно – зайти на сайт, выбрать конфигурацию машины и ждать доставку. Цена на сайте не обсуждается, а обслуживание происходит дистанционно.

В последнее время оценка стоимости Tesla выросла настолько, что невозможно было отрицать первенство этой компании в сфере электротранспорта. Даже конкуренты начали признавать, что к Tesla стоит относиться серьезно.

Недавно и глава VW Герберт Дисс назвал компанию Маска лидером среди производителей электромобилей и призвал всех, кто работает в этой области, обратить внимание на стратегии Маска.