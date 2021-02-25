Национальная комиссия по вопросам связи и информатизации опубликовала новый перечень сайтов, которые должны заблокировать интернет-провайдеры. Среди них – один из разделов сервиса для совместной разработки программного обеспечения GitHub.

Всего в списке "запрещенных" оказалось 426 сайтов. В основном, это мелкие новостные сайты, но среди них важный для работы разработчиков раздел GitHub, сервис Telegram-статистики TGStat и LiveJournal.

Интересно Рейтинг брендов украинских IT-компаний: самые популярные Grammarly и SoftServe

Почему заблокировали

НКРСИ блокирует эти сайты на основе решения следственного судьи Голосеевского районного суда. Решение касается дела о расследовании мошенничества "в особо крупных размерах".

Это решение сразу же спровоцировало возмущение в соцсетях. На инцидент отреагировал глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

Мы не дадим и не будет заблокирован GitHub Gist, – написал Федоров.

Дело закрывают

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что уголовное производство, по которому районный суд решил блокировать 426 сайтов, будет закрыто. Полиция уже отозвала письмо в НКРС, ​​а с инициаторами дела проведут "беседу".