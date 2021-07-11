Странной оказалась звезда возрастом около 13 миллиардов лет, которая имеет хорошее название SMSS J200322.54-114203. 3 (Далее – SMSS 2003-1142). Исследуя ее, ученые обнаружили, что концентрация металлов в SMSS 2003-1142 в 3 тысячи раз ниже, чем у Солнца. В то же время с этим, концентрация некоторых металлических элементов у звезды больше, чем у других звезд ее возраста. Речь идет про цинк, европий, уран и, возможно, золото. Астрономы объясняют такой интересный феномен взрывом гиперновой звезды много миллиардов лет назад.

Что такое "металлы" в астрономии? Металлы в астрономии – это все химические элементы, кроме гидрогена (водород) и гелия. В свою очередь понятие "металличность звезды" – это отношение содержания у звезды металлов к содержанию гидрогена.

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Гиперновая SN 1998BW в галактике ESO 184-G82 / Фото Википедии

Детали исследования

Первое поколение звезд в основном состояло из водорода и гелия. Более тяжелые элементы, металлы, появились только после того, как эти звезды прожили свою жизнь, превратились в сверхновые и коллапсировали в нейтронные звезды или черные дыры. Когда эти нейтронные звезды сталкиваются и сливаются, то может образовываться еще больше тяжелых элементов.

Второе поколение звезд образовалось уже с металлами, которые возникли во взрывах сверхновых и слиянии нейтронных звезд. Именно такой является "наша" звезда SMSS 2003-1142. Странность в том, что в других звездах второго поколения концентрация металлов больше. Но в то же время концентрация тяжелых элементов меньше. И общепризнанного источника цинка, европия, урана и золота – слияния нейтронных звезд – недостаточно для объяснения их присутствия в SMSS 2003-1142.

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Гиперновая

Гиперновая звезда – это фактически сверхновая звезда, которая имеет массу от 20 масс Солнца. Более того, гиперновая, которая смогла образовать нужное количество элементов для SMSS 2003-1142 тоже была не классической.

Ученые рассчитали, что "наша" звезда образовалась из остатков гиперновой звезды, которая имела массу около 25 Солнц. Кроме того, она должна была быстро вращаться и имела очень мощное магнитное поле. Впервые со времени открытия гиперновых удалось обнаружить сочетание быстрого вращения и сильного магнетизма.

Исследование предполагает, что описанный механизм мог быть важным источником тяжелых элементов в ранней Вселенной. Изучения других звезд с химическим составом, который отличается от расчетного, поможет получить больше информации.