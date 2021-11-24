Гигантский "кусок золота" оказался метеоритом, возрастом 4,5 миллиарда лет
Источник:Royal Society of Victoria
Житель Австралии нашел необычный камень шесть лет назад с помощью металлоискателя. Он был уверен: порода прячет внутри золотой самородок. Однако добраться до него не удавалось никакими способами. Тогда австралиец обратился к работникам музея.
Находку весом в 17 килограммов откопал Дэвид Хоул недалеко от Мельбурна, Австралия. Лежал он под слоем глины.
Теперь мы точно знаем, откуда именно прилетели марсианские метеориты
Золотой самородок или древний метеорит
- Долгое время господин Хоул считал, что нашел гигантский золотой самородок.
- Он даже в одиночку пытался расколоть каменную оболочку, чтобы добраться до ценного металла внутри.
- Однако никакими инструментами это сделать не удалось: не помогли ни пилы, ни болгарка, ни дрель, ни кувалда, ни даже кислота.
Метеорит, найденный в Австралии / Фото Royal Society of Victoria
- Тогда он передал находку для идентификации в Мельбурнский музей.
- Геолог Дермот Генри внимательно осмотрел камень и понял, что перед ним уникальный метеорит.
- Ученые определили возраст космического гостя – более 4,5 миллиарда лет.
Для того чтобы отделить небольшой фрагмент камня для исследований, ученым пришлось применить алмазную пыль. Результаты анализа показали высокое содержание железа, а также наличие так называемых хондр. Следовательно, заключили ученые, перед ними лежал метеорит класса Н5 – хондрит.
Что такое хондритЭто самый распространенный тип каменных метеоритов, внутри которых содержатся так называемые хондры – сферические частицы размером до горошины. Для таких метеоритов характерно повышенное содержание металлов и сульфидных минералов. Хондриты составляют около 90 процентов всех каменных метеоритов.
Метеорит, найденный в Австралии / Фото Royal Society of Victoria
Ученые не смогли назвать точное время, когда он упал на Землю. Углеродный анализ показал, что находка Хоула могла попасть на Землю в период между 1889 и 1951 годами, когда астрономы зафиксировали падение нескольких крупных метеоритов.
Теперь метеорит стал вторым в коллекции музея. Такие объекты встречаются на Земле гораздо реже, чем золото, а потому стоят гораздо дороже.