Находку весом в 17 килограммов откопал Дэвид Хоул недалеко от Мельбурна, Австралия. Лежал он под слоем глины.

Теперь мы точно знаем, откуда именно прилетели марсианские метеориты

Золотой самородок или древний метеорит

Долгое время господин Хоул считал, что нашел гигантский золотой самородок.

Он даже в одиночку пытался расколоть каменную оболочку, чтобы добраться до ценного металла внутри.

Однако никакими инструментами это сделать не удалось: не помогли ни пилы, ни болгарка, ни дрель, ни кувалда, ни даже кислота.



Метеорит, найденный в Австралии / Фото Royal Society of Victoria

Тогда он передал находку для идентификации в Мельбурнский музей.

Геолог Дермот Генри внимательно осмотрел камень и понял, что перед ним уникальный метеорит.

Ученые определили возраст космического гостя – более 4,5 миллиарда лет.

Для того чтобы отделить небольшой фрагмент камня для исследований, ученым пришлось применить алмазную пыль. Результаты анализа показали высокое содержание железа, а также наличие так называемых хондр. Следовательно, заключили ученые, перед ними лежал метеорит класса Н5 – хондрит.

Что такое хондрит Это самый распространенный тип каменных метеоритов, внутри которых содержатся так называемые хондры – сферические частицы размером до горошины. Для таких метеоритов характерно повышенное содержание металлов и сульфидных минералов. Хондриты составляют около 90 процентов всех каменных метеоритов.



Метеорит, найденный в Австралии / Фото Royal Society of Victoria

Ученые не смогли назвать точное время, когда он упал на Землю. Углеродный анализ показал, что находка Хоула могла попасть на Землю в период между 1889 и 1951 годами, когда астрономы зафиксировали падение нескольких крупных метеоритов.

Теперь метеорит стал вторым в коллекции музея. Такие объекты встречаются на Земле гораздо реже, чем золото, а потому стоят гораздо дороже.