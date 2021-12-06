Структура на фото является спиральной галактикой, находится в созвездии Тукана. Яркая центральная часть NCG 7329 выглядит как гигантский космический глаз.

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Фотография получена при помощи инструмента Wide Field Camera 3 (WFC3) – наиболее технологически совершенного прибора "Хаббла". Камера была установлена в мае 2009 года в качестве замены устройства Wide Field and Planetary Camera 2 (WFPC2). Прибор WFC3 способен захватывать изображения в видимом, ближнем инфракрасном, ближнем и среднем ультрафиолетовом участках электромагнитного спектра.

Как удалось получить фото

Отмечается, что для формирования изображения было привлечено четыре фильтра, которые охватывают различные спектральные диапазоны. На фотографии прекрасно видна характерная структура спиральных галактик, в частности рукава, закручивающиеся против часовой стрелки. Они представляют собой области активного звездообразования и состоят преимущественно из молодых горячих светил.