Что известно о крупнейшей обнаруженной комете

Официальное название кометы "C/2014 UN271 Бернардинелли – Бернштейна". Она была впервые обнаружена в 2014 году в ходе работы над проектом по изучению темной энергии.

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Открыли комету астрономы Педро Бернардинелли и Гари Бернштейн и не могли ее изучить до июня 2021 года. На момент открытия по яркости объекта стало понятно, что он достаточно большой – как минимум 100 километров в поперечнике, однако более точное значение ученые получить не могли.

Все потому, что комету наблюдали на расстоянии 29 а.е. (почти на орбите Нептуна), и это самое большое расстояние на которое когда-либо была обнаружена комета. Сначала ее даже приняли за малую планету.



Зафиксированная комета C/2014 UN271 / Фото LOOK/LCO

Изучение кометы

В ходе дальнейших наблюдений удалось более точно установить размер объекта. Согласно результатам анализа, проведенного первооткрывателями, ядро кометы имеет диаметр около 150 километров, исходя из его яркости. Если это действительно так, то она является самой крупной из выявленных, причем с большим отрывом от "коллег".

Диаметр большинства комет составляет от нескольких километров до нескольких десятков километров. Некоторые особенно крупные, например, комета Хейла – Боппа, достигают 80 километров в диаметре. А предыдущим рекордсменом является открытая в 1729 году комета Сарабата диаметром около 100 километров.

Астрономы также сумели вычислить орбиту кометы. Сейчас она находится в затяжной космической одиссее. Примерно 1,5 миллиона лет назад она находилась в наиболее отдаленной точке на расстоянии около 40 400 а.е. в последний раз объект пролетал наши окрестности примерно 3,5 миллиона лет назад и приближался к Солнцу на расстояние в пределах 18 а.е. Однако в ходе текущего визита комета подойдет к Солнцу еще ближе.

Астрономы подсчитали, что в 2031 году она почти достигнет орбиты Сатурна, а расстояние до нее составит 10,9 а.е. Кома и хвост кометы, хотя они видны очень слабо, также были обнаружены и изучены.



Траектория движения кометы C/2014 UN271 / Фото LOOK/LCO

Что нового ученые узнали о комете "C/2014 UN271 Бернардинелли – Бернштейна"

Согласно новым данным, с поверхности кометы испаряются углекислый газ и аммиак. Ученые из обсерватории Лас-Кумбрес (Las Cumbres Observatory) сообщили, что 9 сентября комета значительно посветлела на несколько часов.

Делать прогнозы пока трудно, но есть шанс, что объект станет значительно ярче, чем предполагалось ранее – до 9 звездной величины, то есть немного тусклее, чем спутник Сатурна Титан. Хотя изначально предполагалось, что она будет не ярче Плутона (звездная величина 13,65). Однако при образовании корки водяного льда комета снова может потускнеть.