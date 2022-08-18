Человечество возвращается на Луну: NASA выкатило гигантскую ракету SLS на стартовую площадку

Уже совсем скоро мощная американская ракета SLS с кораблем Orion отправится в путешествие к Луне. Полет состоится в рамках миссии Artemis I и будет полностью автономным. NASA уже выкатило ракету на площадку космического центра Кеннеди и готовит ее к запуску.

Гигантская ракета Space Launch System сейчас стоит на космическом побережье, ожидая своего первого полета. Запуск намечен на понедельник, 29 августа, если все пойдет по плану.

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Полет к Луне и обратно

Космический корабль Orion, расположенный на вершине высокой ракеты, должен совершить долгое путешествие вокруг Луны и обратно, что станет потенциально переломным моментом в современном исследовании космоса. Эта миссия будет плацдармом для новых пилотируемых полетов на поверхность Луны.

Корабль Orion во время полета повторит путь, аналогичный траектории полета Apollo 8.



Транспортировка ракеты SLS на стартовую площадку / Фото NASA

Основными задачами миссии Artemis I будет проверка работы новой тяжелой ракеты-носителя NASA и капсулы Orion. Пространство в кабине также используется для эксперимента MATROSHKA AstroRad Radiation Experiment (MARE), целью которого является измерение радиационного облучения экипажа за пределами регионов, защищенных магнитосферой Земли.

Что известно об экипаже Orion

Да, полет будет полностью автономным, однако корабль Orion не будет пустым. Места экипажа займут два манекена Хельга и Зоар. Интересно, что они были изготовлены в Израильском космическом агентстве. Следует отметить, что роль манекенов в этом полете будет достаточно серьезной. Они оборудованы датчиками, которые будут улавливать радиационное излучение во время полета, чтобы продемонстрировать, какое количество радиации будущие астронавты должны будут выдержать во время миссий.



Манекены Зоар и Хельга / Фото NASA

Одна из моделей, Хельга, летит к Луне без защиты, а другая, Зоар, наденет специальный жилет для защиты от радиации под названием AstroRad. К женской команде также присоединится третий манекен, собирающий данные об ускорении и вибрации в полете.



Размещение манекенов в корабле Orion / Фото

Особенности эксперимента

В рамках программы Artemis на поверхность Луны должна впервые в истории ступить женщина. Для этого специалисты NASA проводят предварительную подготовку, проводят исследования и готовят все, что необходимо для миссии.

Оказалось, что женщины подвержены большему риску последствий вредного воздействия космической радиации. Исследования действия радиации указывают на повышенный риск рака. Другие исследования также показали, что космическая радиация может проводить репродуктивное здоровье женщин. Предельные уровни у женщин отличаются от граничных уровней у мужчин, поэтому есть необходимость сбора этих данных. Их анализ позволит инженерам NASA разработать способы минимизации этих эффектов в будущих пилотируемых миссиях.

Следующая миссия, Artemis II, предварительно запланированная на май 2024 года, позволит команде астронавтов отправиться на Луну впервые со времен Аполлона-17 – спустя почти 50 лет.

Подготовка длилась долго

Предварительные тесты, испытания и подготовка к полету длились долго. NASA постоянно переносила срок старта из-за неудач. Так, во время генеральных репетиций ракеты в начале этого года инженеры NASA столкнулись с техническими проблемами и несколькими утечками водорода.

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До сих пор неизвестно, удалось ли NASA преодолеть все сложности и состоится ли старт как запланировано – 29 августа. Остается только скрестить пальцы и надеяться, что все пройдет в штатном режиме. Даже учитывая, что полет будет автономным – это одно из самых ожидаемых космических событий нескольких последних лет, ведь человечество решило вернуться на Луну.