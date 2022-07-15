Гигантская комета пролетела рядом с Землей, попав в прямой эфир

Комету К2 впервые обнаружили в 2017 году. В ночь с 14 на 15 июля 2022 года она пролетела мимо Земли, попав в объективы проекта "Virtual Telescope Project".

Объект, который сегодня максимально приблизился к Земле, называют одной из самых отдаленных из когда-либо обнаруженных активных комет. Превосходит ее только далекая мегакомета под названием Комета Бернардинелли-Бернштейна.

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Что известно

Кометы, состоящие преимущественно из замерзших газов, камней и пыли, становятся активными, когда приближаются к Солнцу: тепло звезды быстро нагревает комету, заставляя ее твердый лед превращаться в газ (процесс, известный как сублимация) и образовывать вокруг облако, известное как кома.

Комета C/2017 K2 наконец-то попала в поле зрения землян после того, как впервые была замечена телескопом Pan-STARRS во внешних пределах Солнечной системы в 2017 году.

Объект максимально приблизился к нашей планете ночью, пройдя в 270 миллионах километров от Земли (по орбите Марса).

(по орбите Марса). За событием можно было наблюдать посредством прямой трансляции благодаря проекту Virtual Telescope Project, которая началась в 01:15 по киевскому времени.

Команда сохранила запись прямого эфира: видео

Интересно, что когда К2 обнаружили в 2017 году между орбитами Сатурна и Урана, комета уже была активной. При этом она находилась в 2,4 миллиарда километров от Солнца, что в 16 раз больше, чем расположение Земли относительно Солнца.

Первоначальные наблюдения показали, что комета имеет большое ядро и массивную кому. В то время как Канадско-французско-гавайский телескоп CFHT выяснил, что ядро K2 может иметь ширину от 30 до 160 километров, данные космического телескопа "Хаббл" показали, что его ширина – всего 18 километров. Поэтому утверждать что-то о ее размерах трудно. Нынешнее приближение позволит уточнить размеры кометы.

K2 будет оставаться в поле зрения телескопа до конца лета.