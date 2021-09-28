Исследователи наткнулись на небольшое отверстие в отложениях. Его расширили и проползли внутрь. Каменный коридор привел их к 13-метровой пещере, где с потолка свисали сталактиты. От находки ожидают новых данных о культуре неандертальцев.

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Что было в пещере

"Это настоящая комната, – говорит глава экспедиции, директор Национального музея Гибралтара Клайв Финлейсон. – В определенном смысле это почти как открытие гробницы Тутанхамона. Вы попадаете в пространство, в котором никто не был уже 40 тысяч лет"

На земле нашли кость ноги рыси, позвонки пятнистой гиены и большую кость крыла белоголового грифа.

Кто-то давным-давно их туда затащил. Мы также нашли шесть или семь царапин от когтей на стенах пещеры. Обычно такие следы ассоциируются у вас с медведями – и у нас действительно есть останки медведя в пещере. Но мне они кажутся немного маленькими. Интересно, действительно ли это та рысь, бедро которой мы нашли, царапала стены?

– продолжает Финлейсон.



Входы в пещеры Беннетта, Горхама, Авангарда и Хаэны, которые составляют четыре основные пещеры комплекса Горхама / Фото Клайв Финлейсон / Музей Гибралтара

Команда уверена, что изучение новой пещеры может пролить свет на культуру и обычаи неандертальцев, населявших эту местность в течение более ста тысяч лет.

Ранее в различных частях этих пещер обнаруживали множество свидетельств их проживания: очаги, каменные орудия, останки животных.

Четыре года назад исследователи также обнаружили молочный зуб неандертальского ребенка в районе, где жили гиены. Предполагают, что животные потащили ребенка в одну из пещер и его останки могут все еще находиться там.

Эти пещеры дали нам много информации о поведении их жителей. И, в отличие от устаревших взглядов о неандертальцах как на жестоких обезьяноподобных существ, мы понимаем, что они во всех отношениях были людьми и вели человеческий образ жизни,

– заключает ученый.

Исследования продолжаются. Для самого же профессора это больше, чем просто поиск скелетов. Во многом это и личный интерес. Он рассказывает, что провел ДНК-тест, который обнаружил у него чуть больше двух процентов генов неандертальцев. Он стремится узнать больше о том, кем были неандертальцы, как они жили, как умерли.