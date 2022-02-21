Гибкую робо-руку "научили" потеть, чтобы избежать перегрева

Работы обычно сделаны из металла и двигателей, поэтому они могут легко перегреться и перестать работать. Чтобы избежать этой проблемы, исследователи из Корнельского университета создали мягкую роботизированную руку, которая может охлаждаться, так же как и мы – потея.

Как это работает

Рука состоит из трех пустых пальцев напечатанных на 3D-принтере из гидрогеля. Каждый палец наполнен водой и покрыт поверхностным слоем микропор.

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Поры закрыты из-за низких температур, но если температура превышает 86 F (30° C), поверхностный слой расширяется, позволяя порам открываться и выпускать воду, охлаждая работа. Пальцы робота втрое эффективнее потеют, чем люди, говорят исследователи в статье, опубликованной в журнале Science Robotics.

Робот, который потеет для охлаждения: смотрите видео

Что это дает на практике

Такой подход может позволить роботам работать дольше и в условиях, когда вы не можете охладить их с помощью вентиляторов или кондиционеров. Однако есть и недостатки: сейчас нет возможности пополнить уровень жидкости в работе, а добавленная влага может ухудшить способность роботов захватывать предметы.

Кроме того, представленный робот чрезвычайно прост, однако ученые продолжат наработки в этом направлении и в дальнейшем смогут предложить новые механизмы.