Слухи о гибком смартфоне от Xiaomi появляются уже не первый год. И хоть производитель не дает никаких намеков на то, когда же ждать новинку, в сети появляется все больше слухов об этом смартфоне.

Так, в китайском метро заметили смартфон, который вполне может быть складным девайсом от Xiaomi. Правда, устройство было заключено в чехле, скрывающем дизайн, сообщает Gsmarena.

Интересно Как снимает Xiaomi Mi 11 Pro: фото в темном режиме

Что известно

О характеристиках складного смартфона Xiaomi пока практически ничего неизвестно. На фотографиях можно лишь видеть, что в нем используется оболочка MIUI 12, а емкость встроенного хранилища составляет 256 ГБ.

Гибкий смартфон Xiaomi

Фронтальной камеры не видно, возможно, она встроена а экран. В разложенном состоянии кнопки питания и регулировки громкости расположены на правой грани корпуса.

Кстати, ранее инсайдеры утверждали, что в 2021 году компании Oppo, vivo, Xiaomi и Google представят свои версии складных смартфонов. Свежие фото являются подтверждением предыдущих слухов.